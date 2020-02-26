В Амурской области 29 февраля решили пожениться 22 пары

В эту субботу, 29 февраля, в отделах ЗАГС Амурской области зарегистрируют брак 22 пары. Это значит, что годовщину свадьбы они смогут отмечать один раз в четыре года – только в високосный год.

Больше всего пар, захотевших пожениться в этот день, в Благовещенске, Тынде и Свободном – по пять пар в каждом городе. Еще три пары – в Райчихинске, две – в Белогорске и по одной паре – в Шимановске и Сковородине, сообщает амурское управление ЗАГС.

Просмотров всего: 270

#жизнь #праздники

распечатать

Екатерина PL