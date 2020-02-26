Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:16 1

В Амурской области 29 февраля решили пожениться 22 пары

В Амурской области 29 февраля решили пожениться 22 пары
Фото: bigvill.ru

В эту субботу, 29 февраля, в отделах ЗАГС Амурской области зарегистрируют брак 22 пары. Это значит, что годовщину свадьбы они смогут отмечать один раз в четыре года – только в високосный год.

Больше всего пар, захотевших пожениться в этот день, в Благовещенске, Тынде и Свободном – по пять пар в каждом городе. Еще три пары – в Райчихинске, две – в Белогорске и по одной паре – в Шимановске и Сковородине, сообщает амурское управление ЗАГС.

Просмотров всего: 270

#жизнь #праздники

распечатать


Общество 8

Большинство российских мужчин выступают за регистрацию брака и хотят двоих детей
В России и мире

Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных
В России и мире

Многодетная мать стала работать голой уборщицей с подачи мужа
В России и мире

В Башкирии женщина с двумя детьми набросилась на таксиста (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    экономично

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь