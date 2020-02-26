Российские экспортеры зерна смещают сроки поставок в Китай из-за коронавируса

Российские экспортеры зерна смещают сроки поставок продукции в Китай в среднем на полтора-два месяца из-за коронавируса. Об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Поставки сейчас не идут в основном из-за коронавируса. Речь пока о задержке по времени, а не о недопоставках объемов: из-за коронавируса сроки поставок сейчас сдвинуты в среднем на полтора-два месяца», – сказал Злочевский.

«Проблемы с отгрузками начались в начале февраля, пока не были введены запретительные меры (для граждан – Прим. ред.) на государственном уровне, и сейчас допоставляются только те объемы, которые были отгружены до закрытия пунктов пропуска», – сказал глава Российского зернового союза. Он заметил, что Китай – далеко не самый крупный покупатель российских зерновых, ежегодный объем поставок «измеряется в сотнях тысяч тонн».

По оценке директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игоря Павенского, Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2019 года) по январь поставила в Китай около 96 тысяч тонн зерновых, за весь прошлый сезон – 169 тысяч тонн зерновых. Между тем, отмечает эксперт, основной объем поставок приходится на соевые бобы: в сезоне 2018-2019 их экспорт в Китай из РФ составил 635 тысяч тонн, в текущем сезоне, включая январь – 511 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

Ранее правительство России решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты и чартеры российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков сообщал, что на многих пунктах пропуска грузовые перевозки с Россией возобновлены в ограниченном режиме, на погранпереходе проводятся тщательные проверки со стороны санитарно-эпидемиологических служб. По его словам, несмотря на коронавирус, ежедневно через российско-китайскую границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20-25 железнодорожных составов.