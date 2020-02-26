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26февраля
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сегодня, 12:26 5

Самую современную школу Благовещенска начнут строить в марте

Самую современную школу Благовещенска начнут строить в марте
Фото: admblag.ru

Строительством школы на 1 500 мест в районе улицы Тепличной Благовещенска займется акционерное общество «Строительная компания № 1». Это единственный подрядчик, который заявился на участие в конкурсе.

Заявку единственного участника комиссия рассмотрела во вторник, 25 февраля. Члены комиссии признали ее соответствующей требованиям законодательства. Таким образом, муниципальный контракт будет подписан с единственным участником через 10 дней, сообщает пресс-служба мэрии. Не позднее пяти рабочих дней с момента заключения контракта компания должна приступить к строительным работам. Таково было условие конкурса.

Построить школу победитель должен до 15 августа 2022 года. Общеобразовательное учреждение на 1 500 мест в Благовещенске построят в рамках национального проекта «Образование» за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. На возведение объекта направят 1,3 миллиарда рублей.

Новая школа станет самой современной в Благовещенске. Заявляется, что по уровню оснащения она не уступит лучшим общеобразовательным учреждениям страны.

Школа будет четырехэтажной, с лифтами. Общая площадь здания превысит 33 тысячи квадратных метров. Всего в учреждении будут 60 кабинетов, 24 из них предназначены для учеников начальных классов. Также в образовательном учреждении оборудуют спортивный зал, столовую, библиотеку, игровые и спортивные площадки.

Новое учреждение должно разгрузить 4 переполненные школы в микрорайоне – № 13, 16, 28 и 25-ю гимназию. Планируется, что дети будут переходить дороги по подземным переходам.

При разработке ПСД за основу специалисты взяли проект Самарского общеобразовательного учреждения.

До ввода школы в эксплуатацию улицу Тепличную заасфальтируют, оборудуют парковочными зонами, дорожными знаками, освещением. Планируется, что она станет четырехполосной.

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#строительство #школа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    4 часа назад

    ну конечно же Синьков выиграл конкурс-кто ж сомневался-конкурентов то нет

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 часа назад

    Аликанте

    ну конечно же Синьков выиграл конкурс-кто ж сомневался-конкурентов то нет



    А чё - кто то хотел построить школу?

    Назовите пожалуйста эту прекрасную строительную контору, которая возьмётся строить социалку.

  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    интересно какую прибыль Санёк себе заложил?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 часа назад

    Аликанте

    интересно какую прибыль Санёк себе заложил?



    3 копейки.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Аликанте

    интересно какую прибыль Санёк себе заложил?



    Он человек опытный найдет на чем строительство отбить.

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