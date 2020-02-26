Делали бомбочки и занимались выжиганием: министр Александр Козлов побывал в своей первой школе

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов проинспектировал объекты, которые строят и модернизируют на средства «Единой субсидии» в Приморском крае и на Сахалине. В столице области Южно-Сахалинске он побывал и в своей родной школе, где учился в начальных классах. О поездке рассказывает очередная серия на Youtube-канале Ministr Live.

Вопросами рабочей командировки стали дальневосточная ипотека, стратегия социально-экономического развития области, развитие нефтяных и газовых проектов, горнолыжного комплекса, подъем и утилизация затонувших судов.

Поездка на Сахалин состоялась вместе с дальневосточным полпредом Юрием Трутневым. «Он здесь родился и просто обязан сделать Южно-Сахалинск самым красивым городом на Дальнем Востоке», – с улыбкой произнес Юрий Трутнев на встрече в правительстве Сахалинской области.

Южно-Сахалинск, как и ряд других дальневосточных городов, включая Свободный Амурской области, получил единую субсидию, за счет которой до конца 2022 года в городе построят и отремонтируют 149 социальных объектов. В частности, на эти средства в местной гимназии, где когда-то учился в начальных классах Александр Козлов, открыли кванториум. «Эта школа внесла свой вклад, воспитала министра правительства РФ, – сказал Юрий Трутнев. – Надо новых готовить». А сам Александр Козлов между тем вспомнил свои школьные будни, в частности, уроки труда: «У нас было колесо истребителя и напильник, мы делали бомбочки магниевые и занимались выжиганием, работы по дереву были. Роботов не было, были люди! Сейчас ребята мыслят немного по-другому, мир изменился».

Следующим регионом, который посетил министр РФ, стал Приморский край. Во Владивостоке Александр Козлов пришел на интервью на ГТРК. «Александр Козлов – это первый федеральный министр, который посетил нашу телекомпанию за последние 15 лет. Самое интересное, что он пришел пешком, понимает, что в пробках стоять будешь», – отметил заместитель директора ГТРК «Владивосток» Евгений Оленев.

Одной из целей визита стало посещение автодороги, которая строится за счет единой субсидии. На ремонт 51 километра трассы выделено 2 миллиарда рублей. Проверить, как идут работы, федеральный министр и другие чиновники отправились на автобусе.

«Цель поездки – проверить, как используются денежные средства в рамках помощи региону. Самое главное – приезд руководителя любого уровня не должен выглядеть, извините, как собачья свадьба – когда идет один и за ним еще шлейф. Скажут, чего они приезжали, лучше бы эти деньги потратили на что-то полезное! Вопрос в другом – каждый из нас на своей площадке принимает какое-то определенное решение, и мы в свою очередь находясь в кабинетах, а не на строительной площадке, должны понимать, что происходит в реальности», – сообщил Александр Козлов журналистам.

В городе Большой Камень, где на средства единой субсидии возводят школу, дома, мост и детскую поликлинику, у министра по развитию Дальнего Востока и Арктики состоялся «мужской» разговор с одним из подрядчиков, который возводит медицинское учреждение. Дело в том, что на объект, где вот-вот начнутся отделочные работы, до сих пор не завезли оборудование, и Александр Козлов предположил, что впоследствии придется разбирать окна, чтобы внести в здание крупногабаритную медтехнику.

«Кто за это ответит? У меня есть к вам предложение. Любой рубль, потраченный сверху, связанный с приходом оборудования, – за ваш счет! Просто по-мужски! Договорились. А я проконтролирую. Это наш объект. Я имею право задавать такие вопросы. Не будет дисциплины, не будет порядка», – закончил разговор федеральный министр.