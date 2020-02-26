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сегодня, 12:07 0

Женщина лишилась ног, рук, носа и губ из-за укуса мангуста

Женщина лишилась ног, рук, носа и губ из-за укуса мангуста
Фото: Irma Bense с сайта Pixabay

36-летняя Шанинля Виссер могла умереть из-за укуса мангуста. Зверёк укусил женщину за руку, после чего ее в срочном порядке доставили в больницу.

Тринадцатилетняя дочь Шанинли чуть не осталась без матери, когда в дом пробрался мангуст и укусил женщину. Пострадавшая просто обработала рану и не придала этому особенного значения. Через два дня руки и ноги женщины начали гореть и отекать, поэтому Виссер доставили в больницу. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому, чтобы замедлить распространение сепсиса, который стал причиной её критического состояния.

«Я не понимала, что происходит – расстройство желудка, тошнота, а потом я несколько раз теряла сознание. Я была в коме 11 дней, в то время как мои почки, печень и другие жизненно важные органы постепенно отказывали. Когда врачи вывели меня из комы, они пытались держать мои руки закрытыми, скрывая, что они почернели. Когда я чуть оправилась, мне всё рассказали. Я попросила их делать то, что необходимо. В итоге хирурги ампутировали обе руки и ноги», – поделилась женщина с журналистами.

Удаление конечностей было необходимо из-за того, что сепсис от укуса мангуста мог распространиться дальше по телу. Кроме конечностей заражение коснулось носа и губ женщины – их тоже нужно было удалить. Теперь, когда всё позади, Шанинля счастлива, что вообще осталась жива.

После укуса женщина пережила 66 операций, причём значимая часть из них – это пластика лица.Женщина не падает духом и обещает бороться, сообщает Life.

«Полагаю, есть причина, почему я всё ещё здесь. Мне надо рассказать свою историю, чтобы люди поняли: не так важно, какой неудачный день у вас выдался. Нужно помнить, что за ним придёт другой, новый, полный возможностей. Уверена, если бы я не была сильной, меня бы сегодня здесь не было. Так что не давайте негативу завладеть своим разумом», – сделала вывод пострадавшая от укуса.

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#животные #здоровье #происшествия

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