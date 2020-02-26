Дороги, берегоукрепление, водопроводные сети: ремонты и стройки Благовещенска в 2020 году

В Благовещенске в 2020 году развернутся крупные стройки и ремонты. По ряду объектов работы уже ведутся, остальные – на этапе подготовки. О ходе ремонтно-строительной кампании на планерном совещании при мэре города Благовещенска доложила и. о. директора городского управления капитального строительства Ирина Волкова.

В этом году в рамках проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур» проводятся работы на втором пусковом комплексе участка № 10, расположенном на берегу Зеи. Его протяженность – около 660 метров.Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен в ноябре 2019 года. Подрядчиком уже выполнены подготовительные работы: огорожена строительная площадка, ведется изготовление сборных железобетонных конструкций и элементов. Работы на участке рассчитаны на 2 года и завершатся в ноябре 2021 года.

Завершается в этом году строительство водопроводных сетей в районе 5-й стройки. Компания-подрядчик уже выполнила работы по устройству водопроводной сети по улице Дальней. Работы по устройству водопроводной сети по улице Придорожной должны быть завершены до 31 мая 2020 года.

В январе 2020 года в Благовещенске начались работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию большого городского центра «Трибуна Холл». «Первый этап строительства – это реконструкция площади имени Ленина. В настоящее время завершены инженерно-геодезические изыскания. С 17 февраля выполняются инженерно-геологические изыскания. Срок окончания работ по проектированию первого этапа строительства – 31 мая 2020 года. Со 2 марта подрядчик приступит к ограждению строительной площадки. То есть площадь Ленина у нас с этого момента будет полностью закрыта для доступа населения», – сообщила на совещании и. о. директора городского управления капитального строительства Ирина Волкова.

Одним из важнейших объектов социальной инфраструктуры города станет школа на 1 500 мест. В марте в квартале № 406 начнется строительство объекта. В настоящее время проводится аукцион по выбору подрядчика. Школа должна быть полностью готова к августу 2022 года. Новое учреждение образования позволит решить проблему загрузки школ в микрорайоне.

Также в амурской столице продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этой неделе начались работы капитальному ремонту путепровода через улицу Загородную.

«С 22 февраля движение по путепроводу ограничено. Подрядчиком ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия. С третьей декады марта движение путепровода планируется к полному закрытию вплоть до сентября 2020 года. Подрядчик приступит к замене несущих балок и подъему пролетных строений», – отметила Ирина Волкова.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выполнен поэтапный капитальный ремонт улиц Калинина от Краснофлотской до Тенистой и Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Работы по этим объектам начнутся в мае 2020 года.

Кроме того, на этот год запланированы работы по благоустройству благовещенских дворов и общественных территорий. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в амурской столице благоустроят более 20 дворов. В настоящее время специалисты ГУКС завершают проверку проектно-сметной документации.

Мэр Благовещенска Валентина Калита подчеркнула, что работа предстоит очень серьезная, каждый объект необходим городу, поэтому крайне важно исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.