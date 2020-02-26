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26февраля
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Дороги, берегоукрепление, водопроводные сети: ремонты и стройки Благовещенска в 2020 году

Дороги, берегоукрепление, водопроводные сети: ремонты и стройки Благовещенска в 2020 году

В Благовещенске в 2020 году развернутся крупные стройки и ремонты. По ряду объектов работы уже ведутся, остальные – на этапе подготовки. О ходе ремонтно-строительной кампании на планерном совещании при мэре города Благовещенска доложила и. о. директора городского управления капитального строительства Ирина Волкова.

В этом году в рамках проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур» проводятся работы на втором пусковом комплексе участка № 10, расположенном на берегу Зеи. Его протяженность – около 660 метров.Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен в ноябре 2019 года. Подрядчиком уже выполнены подготовительные работы: огорожена строительная площадка, ведется изготовление сборных железобетонных конструкций и элементов. Работы на участке рассчитаны на 2 года и завершатся в ноябре 2021 года.

Завершается в этом году строительство водопроводных сетей в районе 5-й стройки. Компания-подрядчик уже выполнила работы по устройству водопроводной сети по улице Дальней. Работы по устройству водопроводной сети по улице Придорожной должны быть завершены до 31 мая 2020 года.

В январе 2020 года в Благовещенске начались работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию большого городского центра «Трибуна Холл». «Первый этап строительства – это реконструкция площади имени Ленина. В настоящее время завершены инженерно-геодезические изыскания. С 17 февраля выполняются инженерно-геологические изыскания. Срок окончания работ по проектированию первого этапа строительства – 31 мая 2020 года. Со 2 марта подрядчик приступит к ограждению строительной площадки. То есть площадь Ленина у нас с этого момента будет полностью закрыта для доступа населения», – сообщила на совещании и. о. директора городского управления капитального строительства Ирина Волкова.

Одним из важнейших объектов социальной инфраструктуры города станет школа на 1 500 мест. В марте в квартале № 406 начнется строительство объекта. В настоящее время проводится аукцион по выбору подрядчика. Школа должна быть полностью готова к августу 2022 года. Новое учреждение образования позволит решить проблему загрузки школ в микрорайоне.

Также в амурской столице продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этой неделе начались работы капитальному ремонту путепровода через улицу Загородную.

«С 22 февраля движение по путепроводу ограничено. Подрядчиком ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия. С третьей декады марта движение путепровода планируется к полному закрытию вплоть до сентября 2020 года. Подрядчик приступит к замене несущих балок и подъему пролетных строений», – отметила Ирина Волкова.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выполнен поэтапный капитальный ремонт улиц Калинина от Краснофлотской до Тенистой и Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Работы по этим объектам начнутся в мае 2020 года.

Кроме того, на этот год запланированы работы по благоустройству благовещенских дворов и общественных территорий. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в амурской столице благоустроят более 20 дворов. В настоящее время специалисты ГУКС завершают проверку проектно-сметной документации.

Мэр Благовещенска Валентина Калита подчеркнула, что работа предстоит очень серьезная, каждый объект необходим городу, поэтому крайне важно исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.

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#городская власть #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Nobody from Blg

    Nobody from Blg
    57 минут назад

    Столько планов, а столько проектов, но все опять будет сделано некачественно, дорожное полотно через год будет все в волнах и ямах, ливневки бы лучше в микрахе модернизировали... Да и наконец-то порядок с фасадами зданий навели, везде уродская реклама, дома все в ужасном состоянии, все страшное. Помимо этого все дороги с тупыми заборчиками , как на кладбище.... Столько бабла на ветер.... Набережная тоже печаль, одни голые столбы, ни деревьев, ни уюта. Во всем городе ни стиля, ни вкуса. Блин, куда не посмотри, но глаз не радуется...

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