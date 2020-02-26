В Приамурье полностью восстановлено движение поездов на перегоне, где сошли вагоны

Фото: архив Амур.инфо

С задержками следуют семь пассажирских поездов формирования АО «ФПК»: № 7 Владивосток – Новосибирск; № 8 Новосибирск – Владивосток; № 99 Владивосток – Москва; № 326 Нерюнгри – Хабаровск; № 35 Хабаровск – Благовещенск; № 325 Хабаровск – Нерюнгри; № 36 Благовещенск – Хабаровск. Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения составов.

Пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов. Пассажирам составов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание. Пассажиров призывают следить за объявлениями на станциях и в поездах, им приносят извинения за доставленные неудобства.

Информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», а также по телефону горячей линии Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Кроме того, в связи с перерывом в движении поездов на перегоне Кундур-Хабаровский – Тоннельный 26 февраля отменены пригородные поезда, курсирующие по территории Амурской области: № 6221 сообщением Облучье – Архара, отправление 00:10; № 6222 сообщением Архара – Облучье, отправление 09:50; № 6227 сообщением Облучье – Архара, отправление 10:15; № 6228 сообщением Архара – Облучье, отправление 00:15 (время московское), пишет пресс-служба Дальневосточной железной дороги.