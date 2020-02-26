Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 0

В Приамурье полностью восстановлено движение поездов на перегоне, где сошли вагоны

В Приамурье полностью восстановлено движение поездов на перегоне, где сошли вагоны
Фото: архив Амур.инфо

К настоящему моменту полностью восстановлено движение поездов на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский Дальневосточной железной дороги в Амурской области. Ранее, 25 февраля, на данном перегоне произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда.

С задержками следуют семь пассажирских поездов формирования АО «ФПК»: № 7 Владивосток – Новосибирск; № 8 Новосибирск – Владивосток; № 99 Владивосток – Москва; № 326 Нерюнгри – Хабаровск; № 35 Хабаровск – Благовещенск; № 325 Хабаровск – Нерюнгри; № 36 Благовещенск – Хабаровск. Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения составов.

Пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов. Пассажирам составов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание. Пассажиров призывают следить за объявлениями на станциях и в поездах, им приносят извинения за доставленные неудобства.

Информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», а также по телефону горячей линии Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Кроме того, в связи с перерывом в движении поездов на перегоне Кундур-Хабаровский – Тоннельный 26 февраля отменены пригородные поезда, курсирующие по территории Амурской области: № 6221 сообщением Облучье – Архара, отправление 00:10; № 6222 сообщением Архара – Облучье, отправление 09:50; № 6227 сообщением Облучье – Архара, отправление 10:15; № 6228 сообщением Архара – Облучье, отправление 00:15 (время московское), пишет пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Просмотров всего: 80

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Все сообщения о минировании благовещенских школ оказались ложными
В России и мире

Женщина лишилась ног, рук, носа и губ из-за укуса мангуста
Происшествия

Установлено местонахождение 17-летнего парня, пропавшего в Райчихинске
В России и мире

В Москве девушка обнаружила мертвую связанную подругу с пачкой презервативов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь