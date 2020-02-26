«Единая Россия» планирует сменить название и объединиться с Народным фронтом

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«Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом. В новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. Дмитрий Медведев не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. На съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией. Об этом «Медузе» рассказали источники, близкие к администрации президента и правительству, а также несколько собеседников в «Единой России».

В Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия». Из-за этого рейтинг партии сейчас составляет 32,7 %, тогда как в июне 2018 года – до объявления о начале пенсионной реформы, – он составлял 48 %.

О грядущем ребрендинге «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента (АП), информацию подтвердили собеседники в руководстве «Единой России» (ЕР) и люди, близкие к правительству. По словам высокопоставленного единоросса, администрация президента еще осенью начала проводить социологические исследования перспектив партии власти на выборах в Госдуму и ее возможного ребрендинга. В итоге в Кремле склоняются к решению объединить единороссов с ОНФ.

Новая структура, по сути, будет переименованной «Единой Россией», в которую вольются активисты Народного фронта. Провести ребрендинг и объединение необходимо до сентября: изменения в устав партии (даже если они будут касаться только названия) по закону должны быть внесены не менее чем за год до выборов. «В названии останется слово "Россия", а слово "единая" пропадет», — обещает источник «Медузы» в партии власти.

Изменения в устав не ограничатся сменой названия – поменяется и структура управления обновленной партией. Сейчас пост ее председателя занимает бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. После слияния ЕР и ОНФ в новой структуре будет три сопредседателя: сейчас так управляется Народный фронт. По словам двух собеседников «Медузы», Медведев в их число не войдет. Пока предполагается, что одним из руководителей обновленной ЕР, объединившейся с фронтом, будет вице-спикер Госдумы (и бывший вице-премьер) Алексей Гордеев. Вторым сопредседателем будет гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а третьим — кто-то «из представителей молодежи».

Дмитрий Медведев при этом должен будет покинуть пост председателя партии власти. Сразу после отставки его правительства бывший правительственный чиновник признавался «Медузе», что не очень представляет, как Медведев будет совмещать предельно непубличную должность зампреда Совбеза с предельно публичным постом лидера «Единой России».

Сам Дмитрий Медведев серьезно относится к лидерству в ЕР, рассказал «Медузе» один из ее функционеров. «Он реально работает в партии, часто проводит совещания. Делал предложения, слушал предложения от партийцев. На какие-то партийные идеи всегда находил деньги в бюджете, после совещаний в партии министры получали конкретные поручения», — хвалит он экс-премьера. Однако своих людей в руководство партии Медведев так и не делегировал. Какое-то время за взаимодействие с ЕР отвечала его помощница Жанна Одинцова.

Окончательная структура управления обновленной партией власти еще прорабатывается. «Однако ребрендинг будет иметь смысл только в том случае, если выборы в Госдуму пройдут в плановом режиме в сентябре 2021 года. Пока работа идет в этой парадигме и установок на "досрочку" в думу нет, но сейчас все решается в одном месте — в голове у президента», — добавил близкий к президентской администрации источник «Медузы».

Помощник Медведева Олег Осипов на просьбу «Медузы» о комментарии предложил обращаться в партию. Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал «Медузе», что ему о реформе партии власти «ничего не известно».