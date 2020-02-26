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26февраля
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сегодня, 11:43 0

Установлено местонахождение 17-летнего парня, пропавшего в Райчихинске

Установлено местонахождение 17-летнего парня, пропавшего в Райчихинске
Фото: архив Амур.инфо

Установлено местонахождение 17-летнего Александра, который пропал 20 февраля в Райчихинске. Жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, сообщило амурское следственное управление.

«Материалы переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению его самовольного ухода в дальнейшем», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

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