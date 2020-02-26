На Дальнем Востоке у рыбаков начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с трудностями при поставках рыбы в китайские порты, поскольку работа рыбоперерабатывающих комбинатов Китая приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщил руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда российских рыбодобывающих компаний.

По его словам, из-за этого минтаевая путина может стать самой убыточной за четверть века. На долю минтая приходится до 70 % добычи рыбы в Дальневосточном бассейне.

«Транспортные суда, доставляющие из российских районов промысла сельдь и минтай на экспорт, простаивают в ожидании выгрузки, холодильные мощности на китайском берегу не вмещают всю российскую рыбу. Если в ближайшие дни рыбоперерабатывающие комбинаты не начнут производить филе, то "длинные" контракты могут оказаться под угрозой срыва», – сказал Савельев «Интерфаксу».

Эксперт уточнил, что цена тонны минтая без головы снизилась до 1,4 тысячи долларов, и тренд на снижение сохраняется. В прошлом году средняя цена была 1,46-1,5 тысячи долларов за тонну, но были сделки и по 1,7 тысячи за тонну.

По его словам, промысел минтая в Охотском море ведут более 100 судов. Каждый год в сезоне «А» (январь-апрель) здесь добывается 850-900 тысяч тонн минтая. «Сейчас рыбу просто некуда выгружать. Во Владивостоке почти не осталось свободных холодильных мощностей. Отгружается только сырьё в Республику Корея, – сказал Савельев. – На внутренний российский рынок отгрузки тоже ограничены, так как трейдеры в России уже приобрели партии минтая и сельди, которые находятся на хранении».

Между тем, по данным Росрыболовства, к 25 февраля вылов минтая на Дальнем Востоке увеличился на 16,3 %, до 436,4 тысячи тонн.

Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы. На него приходится до 70 % общего объема поставок. Сославшись на данные ФТС, он сообщил, что экспорт рыбы из России в прошлом году вырос на 6,27 %, почти до 4,5 миллиарда долларов. В натуральном выражении поставки снизились на 3,7 %, до 1,7 миллиона тонн, из которых почти 1,2 миллиона тонн было направлено на китайские предприятия.

По данным китайской таможенной службы, импорт морепродуктов в Китай в 2019 году вырос на 39 %, до 106 миллиардов юаней (15,3 миллиарда долларов). В 2018 году рост импорта составил 44 %.

Савельев также заявил, что с проблемами, связанными с сокращением спроса со стороны Китая, столкнулись не только российские рыбодобывающие компании. «Так, остановлен экспорт чилийского лосося в Китай в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной коронавирусом», – сказал он.