Амурчане могут поучаствовать в конкурсе для желающих попасть в Госдуму

Жители Амурской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика». Он реализуется по поручению президента. Организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».

Цель конкурса, по словам организаторов, – поиск и выявление общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности и работы в органах представительной власти.

Принять участие могут граждане России в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющие среднее профессиональное либо высшее образование и не имеющие судимостей.

Конкурс состоит из четырех основных этапов. Регистрация участников уже началась и продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). Для допуска до выполнения заданий дистанционного этапа участник должен выполнить в срок все условия регистрации на конкурс.

До начала дистанционного этапа отбора каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может изучить профили участников на сайте проекта и поддержать одного из них, сообщают организаторы. Затем в марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. В марте-апреле пройдут очные полуфиналы, а в мае состоится финал, по итогам которого определятся 70 победителей.

Главный приз – участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

На пресс-конференции, посвященной конкурсу, журналисты попросили первого заместителя председателя Государственной думы, наставника конкурса Александра Жукова оценить возможность участия финалистов «Лидеры России. Политика» в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

«Вполне допускаю такую возможность, почему нет. Конечно, Государственная дума – это вершина, а лучше начинать свою политическую карьеру, пройдя по всем ступенькам. Хотя здесь предполагается, что люди разных возрастов, с разным опытом могут прийти, поэтому я вполне допускаю, что они примут участие в следующих выборах, тем более что здесь в качестве наставников представлены разные партии Государственной Думы. Может, даже несколько сразу встретится в одном округе на одних выборах – ну это хорошо, это политическая конкуренция», – ответил он.

При этом первый заместитель генерального директора ТАСС, член наблюдательного совета конкурса Михаил Гусман призвал не считать конкурс «инкубатором для депутатов», поскольку «совершенно необязательно, что все, кто в нем будет участвовать, захотят сами пойти в депутаты, или гарантировано им присутствие в депутатском корпусе», а сам конкурс «не ограничивается политическими интересами, политическими воззрениями, политической ориентацией тех партий, которые представлены в Государственной думе».

«Это конкурс для людей, которые готовы попытаться проявить себя, свой возможный потенциал на этом пути. А пойдут ли они в депутаты и будут ли избраны – это две следующие истории. Это абсолютно плюралистическая история для людей, которые хотят попытать себя в политике», – заявил Гусман.