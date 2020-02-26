В Приамурье восстановили права женщины, лишившейся дома после наводнения

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В Амурской области восстановили права женщины, чей дом стал непригодным для проживания после наводнения. Помогло вмешательство прокуратуры.

Прокуратура Амурской области провела проверку по обращению гражданки, пострадавшей в результате наводнения, и установила, что жилой дом, в котором проживала заявительница в селе Угловое Мазановского района, попал в зону затопления и стал непригодным для проживания.

Для получения выплаты на приобретение жилья взамен утраченного женщина в ноябре 2019 года обратилась в правительство региона. По результатам рассмотрения ее заявления было принято решение о предоставлении выплаты в размере 1,912 миллиона рублей, вручено соответствующее уведомление.

Для реализации права на использование целевых денежных средств амурчанка в декабре 2019 года предоставила в территориальное отделение соцзащиты населения соответствующие документы, которые 20 декабря 2019 года были направлены для рассмотрения в правительство региона.

Вместе с тем окончательное решение о перечислении денег продавцу длительное время уполномоченным органом не принималось. Это было связано с тем, что территориальное отделение соцзащиты предоставило неполный пакет документов, в том числе содержащий неподтвержденные сведения администрации района.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес начальнику территориального отделения соцзащиты и главе района представления об устранении нарушений.

После вмешательства прокурора надлежаще оформленные документы были направлены в правительство области. В этот же день – 4 февраля – в банк направили извещение о разрешении перечисления средств выплаты на приобретение жилья. Как сообщает прокуратура Амурской области, в настоящее время деньги перечислены продавцу, жилое помещение передано заявительнице и оформлено ею в собственность.