В Москве девушка обнаружила мертвую связанную подругу с пачкой презервативов

В московской квартире девушка обнаружила окровавленное тело подруги, связанной на стуле по рукам и ногам. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Полиция приехала в дом 19/2 на Химкинском бульваре после того, как 25 февраля в полицию обратилась подруга погибшей.

Как сообщает «5 канал», девушка пришла проведать приятельницу и увидела, что она связана. Ее лицо было обмотано скотчем, вокруг были лужи крови, а рядом с жертвой лежала пачка презервативов.

В настоящий момент наряды полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность умершей пока не известна.

Ранее в начале февраля в одной из квартир Мурманска были найдены два высохших тела – 68-летней пенсионерки и её 45-летней дочери-инвалида. Пропажу двух женщин никто не заметил, пока в гости не приехал родственник из другого города.