ОНФ: капремонт в двух многоквартирных домах Благовещенска сделали некачественно

ОНФ добивается решения проблем жильцов двух многоквартирных домов в Благовещенске. Люди обеспокоены затянувшимися сроками капремонта зданий и качеством работ. Общественники направили обращения в надзорные органы с просьбой принудить подрядчиков к исправлению выявленных недочетов.

В 2018 году эксперты ОНФ взяли на контроль ситуацию с домами № 203/3 по улице Ленина и № 112/2 по улице Пионерской, жители которых добивались первоочередного проведения капитального ремонта. При содействии представителей Народного фронта и работников управляющей компании граждане добились включения жилых объектов в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта.

В 2019 году в доме на Пионерской подрядные организации должны были провести ремонт внутридомовых инженерных систем, а на жилом объекте по улице Ленина – заменить пришедшую в негодность крышу. Все работы, общая стоимость которых составила более 13 миллионов рублей, строители, согласно условиям контрактов, обязались закончить к ноябрю-декабрю.

«В итоге ремонт был сделан в полном объеме, однако его качество оставляет желать лучшего. К примеру, в квартирах верхних этажей дома с отреставрированной крышей на потолке стал собираться конденсат, что свидетельствует о недостаточном ее утеплении. С нарушением технических норм произведен монтаж настила кровли, которая летом может потечь. Не имеется документального подтверждения ремонта вентиляционных шахт. В доме с отремонтированной инженерной системой не запенены отверстия после замены сантехнических труб, не убран строительный мусор. А в трех квартирах за все время ремонта строители не появились вообще», – говорит эксперт амурского отделения ОНФ Ольга Токарева.

Эти и другие замечания не позволили комиссии в составе представителей управляющей компании, областного фонда капремонта и советов домов подписать подрядным организациям акты выполненных работ. Теперь жильцы добиваются от строителей устранения недостатков. Для решения этого вопроса граждане попросили помощи у экспертов ОНФ, так как, по их словам, не нашли понимания со стороны регоператора.

На сайте Народного фронта сообщается, что общественники направили в прокуратуру обращение в поддержку граждан, а также просят главу областного ведомства принять в отношении нерадивых подрядчиков соответствующие меры реагирования.

Фото: onf.ru