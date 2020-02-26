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26февраля
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сегодня, 10:41 2

В Приамурье хотят создать независимую лабораторию контроля качества стройматериалов

В Приамурье хотят создать независимую лабораторию контроля качества стройматериалов

В Приамурье может появиться независимая лаборатория контроля качества строительных материалов. Предложение о ее создании на заседании правительства региона озвучил министр строительства и архитектуры Приамурья Игорь Карзунин.

Министр подчеркнул, что значительные объемы и высокие темпы строительства в Амурской области предъявляют особые требования к контролю качества выполненных работ и применяемых материалов, особенно на фоне нехватки инженерно-технического персонала.

«Для повышения эффективности проведения контрольно-инструментального обследования строительных материалов и конструкций, определения класса энергетической эффективности объектов капитального строительства, совершенствования процессов и процедур строительного контроля и нормативно-технической документации в области строительного надзора предлагается к рассмотрению алгоритм создания "Лаборатории испытания строительных материалов и конструкций"», – отметил Игорь Карзунин.

Эта организация сможет выполнять следующие функции: лабораторное сопровождение строительных объектов с нуля; испытание строительных конструкций и изделий; техническое обследование (экспертиза) зданий и сооружений; неразрушающий и разрушающий контроль строительных материалов; контроль качества металлоконструкций, в том числе сварных швов; тепловизионное обследование зданий и сооружений; составление энергетических паспортов и протоколов теплового контроля объектов для ввода в эксплуатацию; услуги для физических лиц.

Было отмечено, что создание лаборатории окажет положительное влияние как на качество, так и на сроки строительства, а при должном уровне управления организация станет самоокупаемой.

На заседании правительства было решено подробнее изучить различные стороны этого вопроса и в дальнейшем принять решение.

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#строительство

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    кто то хочет заработать

  • GnOmE

    GnOmE
    18 секунд назад

    рассмешили до ужаса. денежку дал - качество стройматериала поднялось

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