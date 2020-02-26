Жители Тынды голосуют за «Бамовский Арбат»

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Жители Тынды стали одними из самых активных участников всероссийской акции #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС. Тындинцы снимают ролики, выкладывая их в интернет под таким хэштегом, и таким образом поддерживают свой проект создания комфортной городской среды – «Бамовский Арбат».

Жители малых городов России флешмобами поддерживают проекты, которые в 2020 году участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Тында на суд жюри представила проект «Бамовский Арбат», включающий благоустройство большой пешеходной зоны – двух скверов и улицы Московский Бульвар.

Десятки коллективов из различных организаций столицы БАМа продемонстрировали неравнодушие к будущему любимого города и раскрыли свой творческий потенциал. Флешмоб превратился отчасти в конкурс коллективных признаний в любви к Тынде: горожане соревнуются в креативе и форме исполнения.

«Замечательные стихи о Тынде, БАМе, о городском проекте, оказывается, могут слагать не только творческие коллективы, но и работники аппарата Тындинского районного суда, служащие налоговой инспекции, пожарные. Вовлеченность жителей столицы БАМа в ее преображение – максимальная. Активность тындинцев отметили в Минстрое РФ», – отмечают в пресс-службе администрации Тынды.