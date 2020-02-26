В Амурской области зафиксирован рост оптовой цены на дизельное топливо

УФАС России по Амурской области продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в регионе. За отчетную неделю оптовая цена на летнее дизельное топливо у одного из поставщиков повысилась на 1,89 %.

При этом, согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 17 по 23 февраля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо у поставщиков не изменились, сообщает ведомство.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 18 февраля

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее) Субъект 1* 40,86 43,97 46,62 50,20 Субъект 2* - 44,35 46,90 50,55

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу антимонопольным органом в соответствии с приказом ФАС России от 26.10.2009 № 712.