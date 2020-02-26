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26февраля
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сегодня, 10:28 7

В Амурской области зафиксирован рост оптовой цены на дизельное топливо

В Амурской области зафиксирован рост оптовой цены на дизельное топливо
Фото: pixabay.com

УФАС России по Амурской области продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в регионе. За отчетную неделю оптовая цена на летнее дизельное топливо у одного из поставщиков повысилась на 1,89 %.

При этом, согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 17 по 23 февраля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо у поставщиков не изменились, сообщает ведомство.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 18 февраля

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее)
Субъект 1* 40,86 43,97 46,62 50,20
Субъект 2* - 44,35 46,90 50,55

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу антимонопольным органом в соответствии с приказом ФАС России от 26.10.2009 № 712.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    дизельный депутат желает вернуть свои затраты на выборах

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    опять 25((( неизвестные доселе силы поднимают цену.......

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    весна на носу, скоро сев(если горючка будет доступна)...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Аликанте

    дизельный депутат желает вернуть свои затраты на выборах

    это от ЛДПР что ли...

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    это что ли от ЕР

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Хорошо, что у нас есть УФАС, а то некому было бы фиксировать рост цен.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    фио? пойду свечку поставлю уроду....

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