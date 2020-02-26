В Амурской области зафиксирован рост оптовой цены на дизельное топливо
УФАС России по Амурской области продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в регионе. За отчетную неделю оптовая цена на летнее дизельное топливо у одного из поставщиков повысилась на 1,89 %.
При этом, согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 17 по 23 февраля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо у поставщиков не изменились, сообщает ведомство.
Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 18 февраля
|А-80
|АИ-92
|АИ-95
|Дизельное топливо (зимнее)
|Субъект 1*
|40,86
|43,97
|46,62
|50,20
|Субъект 2*
|-
|44,35
|46,90
|50,55
* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу антимонопольным органом в соответствии с приказом ФАС России от 26.10.2009 № 712.
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