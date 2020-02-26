Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:32 4

Правительство РФ дополнительно выделит ДФО почти 35 миллиардов на ремонт мостов

Правительство РФ дополнительно выделит ДФО почти 35 миллиардов на ремонт мостов
Фото: pixabay.com

В 2020–2024 годах регионы ДФО получат средства из федерального кошелька на ремонт 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на эти цели дополнительно направят более 34,8 миллиарда рублей.

Правительство Российской Федерации скорректировало программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Из общей суммы дополнительно выделяемых средств Бурятии будет предоставлено свыше 5,172 миллиарда рублей, Амурской области – почти 6,232 миллиарда рублей, Забайкалью – более 2,4 миллиарда рублей, Якутии – свыше 4,269 миллиарда рублей, Сахалину – более 2,767 миллиарда рублей.

Объем средств Хабаровскому краю за 2020-2024 годы превысит 2,5 миллиарда рублей, Еврейской автономной области – 619 миллионов рублей, Магаданской области – 1,213 миллиарда рублей, Приморью – 7,649 миллиарда рублей, Чукотскому автономному округу – 501 миллион рублей, Камчатскому краю – 1,546 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области сформирован перечень объектов и направлены предложения на федеральное финансирование для строительства и ремонта путепроводов и мостов на сумму 19 миллиардов рублей. После принятия нормативного акта, в рамках выделенных лимитов, будет выполнено распределение средств федерального бюджета на объекты», – прокомментировали в амурском минтрансе.

Сейчас в списке 450 объектов, из которых придется выбирать, чтобы уложиться в выделенную сумму.

Просмотров всего: 252

#российская власть #финансы

распечатать


Общество 1

Делали бомбочки и занимались выжиганием: министр Александр Козлов побывал в своей первой школе
Власть 21

«Единая Россия» планирует сменить название и объединиться с Народным фронтом
Власть

Амурчане могут поучаствовать в конкурсе для желающих попасть в Госдуму
Общество

Дальневосточная ипотека теперь доступна в 10 банках
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    выделят приморскому Кожемяко

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    вот такая "оккупационная" власть - мосты/ дороги строит, ремонтирует.

    срочно требуется криптоанализ

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    хорошие признание буржуя-оккупационная власть

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    А по факту сколько?

    С интересом

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь