Правительство РФ дополнительно выделит ДФО почти 35 миллиардов на ремонт мостов

В 2020–2024 годах регионы ДФО получат средства из федерального кошелька на ремонт 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на эти цели дополнительно направят более 34,8 миллиарда рублей.

Правительство Российской Федерации скорректировало программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Из общей суммы дополнительно выделяемых средств Бурятии будет предоставлено свыше 5,172 миллиарда рублей, Амурской области – почти 6,232 миллиарда рублей, Забайкалью – более 2,4 миллиарда рублей, Якутии – свыше 4,269 миллиарда рублей, Сахалину – более 2,767 миллиарда рублей.

Объем средств Хабаровскому краю за 2020-2024 годы превысит 2,5 миллиарда рублей, Еврейской автономной области – 619 миллионов рублей, Магаданской области – 1,213 миллиарда рублей, Приморью – 7,649 миллиарда рублей, Чукотскому автономному округу – 501 миллион рублей, Камчатскому краю – 1,546 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области сформирован перечень объектов и направлены предложения на федеральное финансирование для строительства и ремонта путепроводов и мостов на сумму 19 миллиардов рублей. После принятия нормативного акта, в рамках выделенных лимитов, будет выполнено распределение средств федерального бюджета на объекты», – прокомментировали в амурском минтрансе.

Сейчас в списке 450 объектов, из которых придется выбирать, чтобы уложиться в выделенную сумму.