В Россию разрешено ввозить незарегистрированные лекарства: с 1 марта россиян ждут изменения

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С марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты. Машины старше 30 лет будут проходить специальную экспертизу; полиции разрешено использовать электрошокеры; обувь должна быть промаркирована другим способом.

С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ, утверждённый Росстандартом, согласно которому старые и ретроавтомобили будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Ожидается, что такие правила коснутся машин старше 30 лет. Экспертами будут проверяться общее техсостояние, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. В случае если будет обнаружено множество отклонений от заводского выпуска, то такое ТС классическим не признают и техпаспорт не выдадут. При этом владелец может устранить все недочёты и пройти осмотр автомобиля повторно.

Также вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующий вердикт выносит специальная врачебная комиссия. Разрешение будет действовать до 1 января 2024 года. Ранее на уровне закона данное положение зафиксировано не было.

2 марта 2020 года вступит в силу закон, разрешающий транспортной полиции применять электрошокеры для отражения нападения на объекты транспорта и инфраструктуры, а также при задержании сопротивляющихся преступников. При этом оговаривается, что применять электрошокеры к инвалидам, беременным и малолетним, если они не оказывают вооруженного сопротивления, запрещается. Использовать спецсредство без предупреждения в таком случае разрешается, только если преступник представляет угрозу для жизни других людей.

Обувь будет маркироваться другим образом. Согласно закону, отныне необходимо обязательно наносить маркировку на упаковку обуви. Также на коробке должен быть товарный ярлык. При несоблюдении правил надзорные органы имеют право изъять товар либо выписать штраф. Продавцы обуви с 1 марта 2020 года вынуждены будут нести дополнительные затраты по нанесению ярлыков. По мнению россиян, в таком случае продавцам будет проще повысить цены на обувь, что скажется на покупательской способности граждан, сообщает Proufu.ru.

В рамках реализации проекта «Доступный интернет» доступ к порталу Госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным. При заходе на перечисленные ресурсы трафик не будет тарифицироваться, кроме того, они будут доступны и при балансе «в минусе». Известно, что инициативу поддержали крупные операторы связи и Ростех.

Изменения, затрагивающие вопросы регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры, вступят в силу с 1 марта. Предусматривается возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом помощи. Исключение — юридическая помощь по уголовным делам и делам об административных правонарушениях. Кроме того, появится возможность приостановления статуса адвоката по личным обстоятельствам на основании заявления.

Формат кассовых чеков с 1 марта существенно поменяется — ФНС России вносит изменения в фискальные документы. Большинство поправок касаются реквизитов бумажного кассового чека — рядом с наименованием маркированного товара появится буква «М». Однако в электронном чеке будет отображаться только код маркировки. Обязательному клишированию подлежат алкоголь, табак, меховые изделия. Изменения распространятся вскоре и на одежду, обувь, а также лекарства, сообщает News.ru.