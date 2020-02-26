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26февраля
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сегодня, 10:10 0

В Чигирях пресечена незаконная добыча песка

В Чигирях пресечена незаконная добыча песка
Фото: instagram.com/admchigiri/

На окраине села Чигири Благовещенского района, в карьере, расположенном в Птичьей пади, был установлен факт незаконной добычи песка. Это выяснилось в результате совместных мероприятий минприроды Амурской области и управления ФСБ.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств административного дела, лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи песка, а также определения размера вреда, причиненного недрам вследствие самовольной добычи песка, по результатам которых будут приняты соответствующие решения», – сообщает администрация села.

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#закон #природа #происшествия

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