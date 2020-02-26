Дальневосточная ипотека теперь доступна в 10 банках

Число банков, выдающих ипотечные кредиты по программе «Дальневосточная ипотека», достигло десяти. Заключено кредитных договоров на сумму свыше 12 миллиардов рублей.

Подать заявку и получить кредит теперь можно в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», банке «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие».

«Список банков-участников программы "Дальневосточная ипотека" определен оператором программы АО "ДОМ.РФ": между 14 банками-участниками распределены лимиты кредитования на ближайшие три года, общая сумма при этом составит 450 миллиардов рублей. Еще четыре банка – ПАО "Россельхозбанк", АО Банк "Долинск", ПАО КБ "Восточный" и ПАО "РОСБАНК" – заканчивают формировать свои кредитные продукты и предложат их молодым семьям и получателям земли по программе "Дальневосточный гектар". У заявителя есть выбор банка, который ему наиболее удобен с точки зрения расположения или наличия счета в том или ином банке», – сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), по состоянию на 20 февраля банки заключили 3 625 кредитных договоров, на общую сумму 12,6 миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте АРЧК, в соответствии с аналитикой Агентства, лидерами по числу заключенных договоров в ДФО являются Приморский край (здесь заключено 979 договоров на 3,5 миллиарда рублей), Республика Саха (Якутия) (870 договоров на 3,3 миллиарда рублей), Республика Бурятия (521 договор на 1,2 миллиарда рублей). За ними следуют Хабаровский край (470 договоров на 1,6 миллиарда рублей), Амурская область (271 договор на 0,8 миллиарда рублей) и Сахалинская область (242 договора на сумму 1,2 миллиарда рублей).

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар».

Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 20 %, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей.

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре программы по телефону 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный), а также на странице программы на сайте АРЧК.