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26февраля
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сегодня, 09:53 2

Рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России

Рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России
Фото: pixabay.com

Цены на бытовую технику в России в 2021 году могут вырасти на 13 %, а на электронику — на 9 %. Об этом заявил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

Кроме того, на основе изучения мнения 800 ритейлеров в «Деловой России» полагают, что стоимость обуви в 2021 году может увеличиться на 5 %, а одежды — на 2 %, передает RT. Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки.

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#цены #экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    спланируйте уменьшение продаж

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Государство и правительство превращается в бюро прогнозов и статистики и всё!!!! Мы вас предупреждали и оно так произошло, какие к нам претензии???? Вор на воре.......

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