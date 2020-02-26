Рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России

Цены на бытовую технику в России в 2021 году могут вырасти на 13 %, а на электронику — на 9 %. Об этом заявил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

Кроме того, на основе изучения мнения 800 ритейлеров в «Деловой России» полагают, что стоимость обуви в 2021 году может увеличиться на 5 %, а одежды — на 2 %, передает RT. Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки.

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#цены #экономика

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Любовь Чуприна