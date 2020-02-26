С июля пенсии и другие соцвыплаты будут зачисляться только на карты «МИР»

В соответствии с федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсии и иные социальные выплаты переходят на банковские карты «МИР». Период перехода установлен до 1 июля 2020 года. Пенсионерам, что используют карты иных платежных систем, следует заменить их.

Данное требование касается тех граждан, которые открыли счет для выплаты пенсии до 1 июля 2017 года, так как начиная с этой даты новоявленные пенсионеры или те граждане, которые меняли карты при окончании срока их действия, автоматически получали карты национальной платежной системы.

Гражданам, получающим пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa), срок действия которых не закончится до 1 июля 2020 года, следует позаботиться о получении карты «МИР». Если срок действия карты указан до 1 июля 2020 года, то банк заменит ее автоматически, пишет пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

«По информации кредитных организаций, занимающихся доставкой пенсий в регионе, переход на платежные системы "МИР" не вызовет трудностей. В ряде банков уже полностью осуществлен перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы. Тех же, кто все еще пользуется картами других платежных систем, в ближайшее время проинформируют о необходимости получить карту системы "МИР". При этом поменять способ доставки пенсии на любой другой по желанию можно в любое время, подав заявление в Пенсионный фонд», – комментирует руководитель группы организации выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Татьяна Лагутина.

Переход на карты «МИР» происходит постепенно не первый год, и на процедуре выплаты пенсий никак не отражается. При этом, как и раньше, организацию и способ получения пенсии определяет только сам пенсионер: через почту (в кассе или на дому) или банк (на карту или на счет по вкладу).

Для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой, с 1 июля текущего года ничего не изменится. Они будут получать пенсии по той же схеме, что и раньше.

Горячая линия ОПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.