В Приамурье приняты меры для устранения причин задержки ж/д транспорта

В Амурской области приняты меры для устранения причин задержки движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сковородинская транспортная прокуратура провела проверку по факту излома рельса и допущенной по этой причине задержки движения грузового поезда на железнодорожном пути в январе 2020 года. В ходе проверки установили, что причинами излома рельса явилось непринятие руководителями Читинского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, службы пути и Сковородинской дистанции пути мер по минимизации рисков изломов рельсов.

Для устранения нарушений закона прокурор внес представление начальнику Сковородинской дистанции пути. Оно находится в стадии рассмотрения. Информация о выявленных нарушениях в Читинском центре диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры направлена для принятия мер прокурорского реагирования Читинскому транспортному прокурору.