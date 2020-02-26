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26февраля
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сегодня, 09:33 1

В Приамурье приняты меры для устранения причин задержки ж/д транспорта

В Приамурье приняты меры для устранения причин задержки ж/д транспорта
Фото: pixabay.com

В Амурской области приняты меры для устранения причин задержки движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сковородинская транспортная прокуратура провела проверку по факту излома рельса и допущенной по этой причине задержки движения грузового поезда на железнодорожном пути в январе 2020 года. В ходе проверки установили, что причинами излома рельса явилось непринятие руководителями Читинского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, службы пути и Сковородинской дистанции пути мер по минимизации рисков изломов рельсов.

Для устранения нарушений закона прокурор внес представление начальнику Сковородинской дистанции пути. Оно находится в стадии рассмотрения. Информация о выявленных нарушениях в Читинском центре диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры направлена для принятия мер прокурорского реагирования Читинскому транспортному прокурору.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    прокуратура всегда реагирует после события

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