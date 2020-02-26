Экс-губернатору Ишаеву продлен домашний арест: обзор прессы

Каковы особенности президентской кампании 2020 в США; что сделала художница с блокадными фото; в каком виде девушка, ведет блог о ПДД, пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» я заинтересовался статьей политолога Лукьянова об особенностях президентской кампании 2020 в США (у них политспектакли, напомню, раз в 4 года, и больше возможностей повеселиться, чем, к примеру, во Франции, где от выборов до выборов можно и не дожить). В статье пишут, что у Трампа совершенно железные нервы, он как, бульдозер, не меняет ни направления, ни собственного поведения. Далее, партия-оппонент своей критикой только сплотила главную партию страны, к которой принадлежит Трамп. Есть и в-третьих, и в-четвертых, где говорится, что у Трампа нет достойного соперника (если не Трамп, то кто?), что главные враги – это враги демократии. Читал и сомневался, точно ли про США читаю? Пригляделся, вздохнул с облегчением: точно, про США.

Также в номере

О чем еще… Еще о том, что петербургская художница показала блокадные фотографии в цвете. В газете пишут, что они стали по-новому звучать. Приводятся примеры «нового звучания»: солнечные лучи, освещающие тела умерших от голода. Зеленое платье на девушке, разбивающей огород возле Исаакиевского собора. Ну и т.д. Рассказывается, что художница придает снимкам цвет с помощью компьютера. Ну да, компьютер – наше всё. Он помогает раскрасить всю нашу жизнь.

И, пробежав далее взглядом по заметке о том, что экс-губернатору соседнего края Виктору Ишаеву продлили домашний арест (поднял руку на Роснефть, украл у нее 5 миллионов 700 тысяч рублей – странно, что Роснефть пропажу столь незначительной суммы заметила), переключился на другое издание.

Очень интересно

«Моя Мадонна». Здесь о том, в какой месяц лучше всего сочетать себя узами брака. Чтобы слово «сочетание» не превратилось в «заковывание». Еще рассказывается об открытии в библиотеке искусств выставки работ замечательной амурской керамистки Елены Брест. Работы Лены – это всегда загадка. А название-то какое: «Шепот ветра». А? Еще рассказывается про то, что артиста нашего драмтеатра Захара Майстренко пригласили на музыкально-поэтический фестиваль в Питер. Будет читать свои стихи в сопровождении симфонического оркестра. Правда, здорово?! Порадовался за Лену и Захара.

Вам статья

«АиФ» продолжает уже вызывающую тошноту тему: какие пенсии получают так называемые звездные пенсионеры. Зачем эту тему подняли – не совсем ясно. Наверное, чтобы мы все посочувствовали всенародным любимцам – Евгению Петросяну, Розе Сябитовой, Лолите Милявской и иже с ними. А может быть, для того, чтобы мы все увидели, что все они – плоть от плоти народной, получают крохи. Впрочем, этих крох, судя по написанному, они и не замечают. И коли так, то переключусь на статью о том, откажутся ли чиновники от заграничных квартир и документов. Вот вы, не читая еще этой статьи, как бы ответили на этот вопрос?

На посошок

И напоследок – «Комсомольская правда». Так сказать, финальный аккорд. Как вы думаете, есть в газете что-нибудь про Волочкову? Есть! Заявила, что имеет право заниматься сексом. Подумав, что есть еще отчаянные мужики, перестроился на изучение загадки – мог ли Гитлер спрятаться на секретной базе в Антарктиде? Чтобы получить ответ, пришлось прочесть целых две страницы. А получив ответ (понятно, «нет»), внимательно изучил заметку о девушке, которая ведет блог о ПДД в You Tube практически обнаженной. Я сказал: «практически». А то полезете сразу повторять правила.