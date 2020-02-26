Разбойное нападение на магазин произошло в амурской Ивановке (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео происшествия. Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, в Ивановке был ограблен магазин. Это подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Вечером 24 февраля было совершено разбойное нападение на магазин в селе Ивановка Ивановского района. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности преступника и его задержание», – сказал представитель ведомства. Видео: instagram.com/blag_dtp

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#криминал #происшествия #торговля

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Александр Авдеев