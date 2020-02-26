Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:49 4

Разбойное нападение на магазин произошло в амурской Ивановке (видео)

Разбойное нападение на магазин произошло в амурской Ивановке (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео происшествия. Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, в Ивановке был ограблен магазин. Это подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Вечером 24 февраля было совершено разбойное нападение на магазин в селе Ивановка Ивановского района. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности преступника и его задержание», – сказал представитель ведомства.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 2369

#криминал #происшествия #торговля

распечатать


Происшествия 1

Все сообщения о минировании благовещенских школ оказались ложными
В России и мире

Женщина лишилась ног, рук, носа и губ из-за укуса мангуста
Происшествия

В Приамурье полностью восстановлено движение поездов на перегоне, где сошли вагоны

Происшествия

Установлено местонахождение 17-летнего парня, пропавшего в Райчихинске
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    область нищает-преступность растёт

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    этот по прикиду не нищий,просто жадный и похоже из бывших силовиков решил догнаться после 23го

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    размен не тронул, серьёзный чувак, по крупному работает))

  • Музыка

    Музыка
    1 час назад

    Со 162й статьей не стыдно потом к пацанам заезжать...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь