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26февраля
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сегодня, 08:09 2

Семь пассажирских поездов следуют с задержками из-за схода вагонов в Приамурье

Семь пассажирских поездов следуют с задержками из-за схода вагонов в Приамурье
Фото: 28.mchs.gov.ru

По состоянию на 26 февраля 00:40 по московскому времени (06:40 по амурскому) семь пассажирских поездов формирования АО «ФПК» следуют с задержками. Это связано с происшествием в Амурской области: сошли с рельсов 18 вагонов с углем.

Задерживаются поезда: № 7 Владивосток – Новосибирск; № 8 Новосибирск – Владивосток; № 99 Владивосток – Москва; № 326 Нерюнгри – Хабаровск; № 35 Хабаровск – Благовещенск; № 325 Хабаровск – Нерюнгри; № 36 Благовещенск – Хабаровск.

26 февраля в 00:26 по московскому времени (06:26 по амурскому) было восстановлено движение поездов по одному пути. Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание. Пассажиров призывают следить за объявлениями на станциях и в поездах, им приносят извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» https://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов») и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    РЖД не вкладывает деньги в ремонт дорог-больше беспокоятся о своих зарплатах руководителей

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    Аликанте

    РЖД не вкладывает деньги в ремонт дорог-больше беспокоятся о своих зарплатах руководителей



    А что тогда у нас каждый день поезда не сходят с рельс, если деньги в ремонт не вкладывают? Ведь в этом причина да?

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