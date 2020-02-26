Семь пассажирских поездов следуют с задержками из-за схода вагонов в Приамурье

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Задерживаются поезда: № 7 Владивосток – Новосибирск; № 8 Новосибирск – Владивосток; № 99 Владивосток – Москва; № 326 Нерюнгри – Хабаровск; № 35 Хабаровск – Благовещенск; № 325 Хабаровск – Нерюнгри; № 36 Благовещенск – Хабаровск.

26 февраля в 00:26 по московскому времени (06:26 по амурскому) было восстановлено движение поездов по одному пути. Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание. Пассажиров призывают следить за объявлениями на станциях и в поездах, им приносят извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» https://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов») и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).