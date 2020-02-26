Не переплачивай: свадебные платья с AliExpress до 10 000 рублей

Впервые свадебное платье из Китая я заказала для подруги, и мы с ней не пожалели об этом. Заплатили около 4 000 рублей. Спустя несколько лет я заказала вновь свадебное платье за 5 500, но уже для себя, и оно тоже не разочаровало. Все дело в умении правильно выбрать продавца, изучить отзывы и не прогадать с размером. К слову, точно такое же платье мерила в одном из свадебных салонов города за 35 000 рублей. Так есть ли смысл переплачивать? Специально для девушек я сделала подборку с платьями, стоимостью до 10 000. Продавцы с хорошим рейтингом, плюс в отзывах реальные фото. Коронавирус коронавирусом, но AliExpress продолжает работать! Если боитесь делать заказ и время еще терпит, то просто сохраняйте ссылочки себе на будущее.

В сегодняшней подборке вещей не так много. Все потому что для меня было принципиально наличие хороших отзывов с реальными фото + хороший рейтинг у продавца. Найти магазины со свадебными платьями, отвечающими моему запросу, оказалось сложно. Сложно, но возможно. Поэтому я делюсь своими находками с вами.

Открываем нашу подборку платьем за 5 962 рубля.

Не все любят пышные платья. Для таких девушек мы включили утонченное кружевное платье на тонких бретелях. Стоит всего 6 233 рубля.

А как вам такое платье за 10 309 рублей? Да, немножечко вышло за рамки 10 000 рублей, но главное, что реальные отзывы о нем хороши.

4 799 рублей за такое платье просит продавец.

Не все любят белоснежный цвет. Кто-то предпочитает молочный. Платье оного цвета вам обойдется в 6 060 рублей.

Надоели кружевные платья и хочется простое, но элегантное? Специально для вас включили в нашу подборку это платье. Его цена – 15 797 рублей. Да, дороже заявленных нами 10 000, но оно того стоит! Читайте отзывы и смотрите реальные фото.

Этот вариант не менее элегантен, но дешевле практически в два раза – 6 350 рублей.

Данное платье приближено к стилю бохо, и стоит 6 787 рублей.