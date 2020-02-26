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26февраля
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 25 февраля

Выбор читателей за 25 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 25 февраля.

Перекрытие виадука в Благовещенске сильно затруднило движение в микрорайоне (фото, видео)

Утром 25 февраля благовещенцы, пытавшиеся уехать из микрорайона и ближайших к нему территорий в центр города, массово застряли в пробках. Причиной этому стало частичное перекрытие виадука на улице Загородной. Дорожную проблему жители областного центра уже успели окрестить транспортной блокадой и аномалией.

Жительница Алтая о переезде в Благовещенск: никуда отсюда не уеду

Многие сетуют на наш город – и перспектив нет, и развития, и жилье дорогое, и с работой проблемы. Этот список можно продолжать до бесконечности. Но, как говорится, все познаётся в сравнении. Мы пообщались с Мариной Плужниковой, детство и часть жизни которой прошло на Алтае. Оказавшись однажды в гостях в нашем городе, она решила остаться здесь навсегда. И даже стала патриотом Благовещенска. В чем причина – читайте в сегодняшнем материале.

Госдолг Амурской области составляет почти 27 миллиардов рублей

Приамурье продолжает снижать госдолг. На 1 февраля 2020 года обязательства Амурской области перед кредиторами составили 26,985 миллиарда рублей.

Власти Китая решили искоренить у населения привычку есть мясо диких животных

Высший законодательный орган Китая – постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей – принял решение – запретить нелегальную торговлю дикими животными и искоренить привычку есть их мясо. Это связано с эпидемией коронавируса. Решение ПК ВСНП вступило в силу 24 февраля.

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