Выбор читателей за 25 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 25 февраля.

Утром 25 февраля благовещенцы, пытавшиеся уехать из микрорайона и ближайших к нему территорий в центр города, массово застряли в пробках. Причиной этому стало частичное перекрытие виадука на улице Загородной. Дорожную проблему жители областного центра уже успели окрестить транспортной блокадой и аномалией.

Многие сетуют на наш город – и перспектив нет, и развития, и жилье дорогое, и с работой проблемы. Этот список можно продолжать до бесконечности. Но, как говорится, все познаётся в сравнении. Мы пообщались с Мариной Плужниковой, детство и часть жизни которой прошло на Алтае. Оказавшись однажды в гостях в нашем городе, она решила остаться здесь навсегда. И даже стала патриотом Благовещенска. В чем причина – читайте в сегодняшнем материале.

Приамурье продолжает снижать госдолг. На 1 февраля 2020 года обязательства Амурской области перед кредиторами составили 26,985 миллиарда рублей.

Высший законодательный орган Китая – постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей – принял решение – запретить нелегальную торговлю дикими животными и искоренить привычку есть их мясо. Это связано с эпидемией коронавируса. Решение ПК ВСНП вступило в силу 24 февраля.