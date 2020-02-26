На Восточном построят стартовый стол для пусков «Союза-5» и «Союза-6»

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Отельный стартовый стол для пусков ракет-носителей среднего класса «Союз-5» и «Союз-6» планируется построить на космодроме Восточный. Об этом рассказал гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.

«Их запуски со стола для сверхтяжелой ракеты были бы очень рискованными. Намного дешевле и безопаснее создать рядом стартовую площадку под "Союз-5" и "Союз-6". Так и будем делать», – объяснил Охлопков.

Ранее сообщалось, что с 2022 года планируется начать строить на Восточном стартовый стол для сверхтяжелой ракеты. При этом она будет состоять из шести боковых блоков, аналогичных первой ступени ракеты «Союз-5», и центрального блока, аналогичного ракете «Союз-6», сообщает РИА Новости.

«Союз-6» сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту – 5,5 тонны, на геопереходную орбиту – 2,3 тонны. У ракеты-носителя «Союз-5» эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн. Начало летных испытаний «Союза-6» на Байконуре запланировано на 2025 год, «Союза-5» – на декабрь 2022-го – начало 2023 годов.