Гороскоп 26 февраля: Водолеям стоит отказаться от нагрузок, у Дев любовное приключение

Восход Солнца: 07:20

Заход Солнца: 18:04

Солнце в Рыбах.

Овен. День пассивный, может быть тяжелым. Контакты с начальством и коллегами затруднены. Следует укрепить собственные позиции, проявить инициативу и настойчивость. Благоприятны контакты с противоположным полом. Условия успеха в личной жизни — эмоциональная гибкость и чувство такта.

Телец. День переосмысления прошлого, переоценки ценностей. Обратите внимание на окружающих вас людей — возможно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, Вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали. В общении сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу. Постарайтесь найти компромисс — и все уладится.

Близнецы. Напряженный день. Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как Вы планировали. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Рак. Не исключено, что сегодня на вашей деловой активности скажется плохое самочувствие. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. Попробуйте прогуляться перед сном, полежать в теплой ванне или выпить на ночь чашку теплого молока с медом или же чаю. Наверняка одно из этих средств окажется действенным.

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Лев. День несет негативные тенденции. Контакты и деловые встречи не дадут желаемых результатов. Старайтесь не принимать важных решений. Возможен конфликт на работе или в отношениях с дальними родственниками. Сократите общение, исключите новые знакомства. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно отнестись к вероятной ссоре с партнером.

Дева. Энергетически мощный день. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятно любовное приключение или очень радостная встреча. День благоприятный для приобретений: можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме.

Весы. Любимое занятие принесет Весам положительные эмоции. День проходит под знаком мудрости, постижения ремесел, достижения поставленных целей. Однако во второй половине дня дадут знать о себе накопившиеся дела. Вероятны неприятное известие или домашние хлопоты, которые потребуют решительных действий. В семейных отношениях не исключены мелкая ссора или спор. Звезды рекомендуют отстоять свою точку зрения.

Скорпион. Вероятно духовное озарение. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью. Порой человек не может точно определить, что ему нужно. Возможно, к Вам придет осознание новых истин, которые обогатят ваш внутренний мир. Рекомендуется смирить бурные эмоции, проявить больше выдержки и самообладания.

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Стрелец. Вероятно ухудшение самочувствия: головная боль,вялость, обострение хронических заболеваний. Следует заняться укреплением собственного здоровья, профилактическими мероприятиями. Приготовьтесь к проблемам и на работе. Возможны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, несогласие и разноречие практически по любому поводу. Однако до серьезных ссор дойти не должно.

Козерог. Двойственный день. Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня Вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут Вам успокоиться. Возможно, Вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию.

Водолей. Тяжелый и опасный день для здоровья. Не исключены травмы. Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей,с которыми Вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что Вы попадете под их зависимость. Женщинам-Водолеям следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Рыбы. Благоприятное время для планирования предстоящих дел. Советы друзей или родственников окажут неоценимую помощь. Новые идеи позволят разрешить накопившиеся проблемы. Не исключено, что у Вас появится возможность сменить место жительства.

Астролог: Вальдемар Небоходцев