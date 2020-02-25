Уроженец Приамурья назначен торговым представителем России на Украине

Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ на Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Бабко родился в 1958 году в Амурской области, в 1980 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «востоковед-филолог», в 2005 году в этом же университете получил юридическое образование.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 годы занимал пост заместителя торгпреда РФ в Китае, пишет «Интерфакс».

Новым торгпредом России в Армении другим распоряжением правительства назначена Анна Донченко.