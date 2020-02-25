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25февраля
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сегодня, 21:01 6

Уроженец Приамурья назначен торговым представителем России на Украине

Уроженец Приамурья назначен торговым представителем России на Украине
Фото: news.am

Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ на Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Бабко родился в 1958 году в Амурской области, в 1980 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «востоковед-филолог», в 2005 году в этом же университете получил юридическое образование.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 годы занимал пост заместителя торгпреда РФ в Китае, пишет «Интерфакс».

Новым торгпредом России в Армении другим распоряжением правительства назначена Анна Донченко.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    все бегут из области

  • postal

    postal
    1 час назад

    Аликантевсе бегут из области


    А чем "все" хуже абрамовых или кузьмина?Почему они,твои кумиры из одной партии, патриотично не отказались от Москвы?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    последний амурчанин погаси свет в аэропорту

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Чтой-то не пойму, а нафига акцентировать то обстоятельство, что он уроженец Приамурья?

  • postal

    postal
    1 час назад

    Аликантепоследний амурчанин погаси свет в аэропорту


    И это будет не твой депутат:)))

  • postal

    postal
    1 час назад

    ямщикЧтой-то не пойму, а нафига акцентировать то обстоятельство, что он уроженец Приамурья?



    Ну так уроженец Приамурья он более реален,чем "плоскаяземля":)))

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