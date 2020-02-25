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25февраля
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сегодня, 20:37 1

Два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов в Приамурье

Два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов в Приамурье
Фото: 28.mchs.gov.ru

По состоянию на 13:30 по московскому времени (19:30 по амурскому) с задержками из-за схода вагонов в Амурской области следуют два пассажирских поезда. Это № 7 Владивосток – Новосибирск и № 8 Новосибирск – Владивосток. На подходе поезд № 99 Владивосток – Москва.

Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов.

Пассажиры задержанных составов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут предоставлены питьевая вода и питание, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Пассажиров призывают следить за объявлениями на станциях и в поездах, им приносят извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» https://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов») и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    48 минут назад

    Каждую неделю вагоны сходят...21 век...мля...

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