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сегодня, 20:29 0

В Приамурье планируют активнее развивать социальное предпринимательство

В Приамурье планируют активнее развивать социальное предпринимательство

В последнее время на уровне власти и в деловых кругах все чаще говорят о социальном предпринимательстве. С принятием федерального закона в июне 2019, эта сфера бизнеса начинает более активно развиваться. Частные сады, сфера допобразования, уход за престарелыми или людьми с ограниченными возможностями – все это может относиться к социальному предпринимательству.

21 и 22 февраля в Благовещенске прошла конференция «Социальное предпринимательство: бизнес или альтруизм». Приглашенным гостем конференции стал Денис Богатов – эксперт министерства экономического развития РФ, тренер в области социального предпринимательства. В программе «Простые вопросы» он рассказал, что пока на уровне регионов нет четких финансовых инструментов поддержки социального предпринимательства.

«Есть уже определенная практика поддержки социального предпринимательства через открытие центров инновации социальной сферы. Это государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства, это площадка, которая системно занимается поддержкой социального предпринимательства. Они оказывают консультационные услуги, образовательные услуги, подготовка маркетинговых кампаний, предоставление бесплатных эфиров или рекламных публикаций», – поясняет Денис.

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#Простые вопросы #экономика

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