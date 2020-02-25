Министры отчитались об исполнении поручений главы Приамурья по Магдагачи и Зее

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На очередном заседании правительства Амурской области руководители ряда региональных министерств доложили о решении вопросов, поставленных губернатором Василием Орловым по итогам рабочей поездки на север Приамурья в начале февраля.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин, решен вопрос подвоза и компенсации стоимости за проезд школьников на общественном транспорте до школ в поселке Магдагачи.

«С 4 февраля проезд учеников по муниципальным автобусным маршрутам в Магдагачи ведется бесплатно. Для определения объема средств для возмещения затрат перевозчику в настоящее время проводится мониторинг учащихся, которые пользуются услугами транспорта. По предварительным данным, автобусными перевозками пользуются 15-16 учащихся», – сказал Александр Зеленин.

Пресс-служба правительства Амурской области пишет, что решен вопрос для жителей притрассовых поселков БАМа (Верхнезейск, Бомнак и Горный) по предоставлению первичной медицинской помощи не в Зейской, а в более близкой территориально Тындинской больнице.

«Для этих целей здесь выделен отдельный кабинет и определен специалист. Сейчас среди жителей поселков ведется информирование о возможности получить медпомощь в Тындинской больнице», – сказала министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Аналогичный кабинет для жителей поселка Сиваки Магдагачинского района открыт в Шимановской больнице.

«Часы работы медиков для жителей Сиваков скорректированы с учетом движения по автобусному маршруту, соединяющему Сиваки и Шимановск», – сказала Евгения Жарновникова.