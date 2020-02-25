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Благовещенские пловцы завоевали медали на соревнованиях во Владивостоке

Благовещенские пловцы завоевали медали на соревнованиях во Владивостоке
Фото: admblag.ru

Во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию. Участие в соревнованиях приняла и сборная Амурской области, в составе которой выступали воспитанники благовещенской ДЮСШ № 1. Они завоевали медали разного достоинства.

В рамках чемпионата 3 место на дистанции 100 метров на спине заняла мастер спорта Виктория Малахова (тренер Роман Узлов). В рамках первенства ДФО отличились три спортсменки. Валерия Горковенко победила на дистанции 100 метров вольным стилем. Кроме того, заняла второе место на дистанции вдвое короче и взяла бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем.

Арина Файрузова завоевала два вторых места на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Виктория Рослякова завоевала весь комплект наград в брассе – 1 место на дистанции 50 метров, 2 место на дистанции 200 метров и 3 место в 100-метровке, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Сборную Амурской области сопровождали тренеры Егор Теплинский и Роман Узлов. Они приняли участие в круглом столе совместно со всеми тренерами Дальневосточного федерального округа. Участники мероприятия обсудили стратегию развития плавания в дальневосточном регионе, а также говорили о необходимости обмена опытом, помощи и поддержки друг друга для увеличения конкуренции.

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#Дальний Восток #спорт

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