Амурчане, лишившиеся домов при паводке, продолжают покупать новое жилье

Состоялось очередное заседание правительства Амурской области. Одним из основных стал вопрос об оказании помощи гражданам, пострадавшим при паводке 2019 года.

По словам заместителя министра социальной защиты населения Приамурья Галины Шелковой, приняты положительные решения в отношении 195 заявлений граждан о предоставлении выплаты на приобретение или строительство жилья и 379 – о предоставлении выплаты на капитальный ремонт жилого помещения.

В 2019 году на предоставление мер поддержки гражданам в Амурскую область поступили средства федерального бюджета в объеме 459,285 миллиона рублей, из них 86,414 миллиона на проведение капитального ремонта и 372,871 миллиона на покупку жилья. Планируемый объем средств федерального бюджета на реализацию этих мероприятий в 2020 году составит около 350 миллионов рублей.

«По состоянию на 21 февраля из 163 семей, получивших средства на спецсчета, для проведения экспертизы (оценка стоимости и качества приобретаемого жилья) в министерство обратилось с договорами купли-продажи 78 семей. По 67 договорам направлены уведомления в кредитные организации о перечислении средств продавцам, то есть сделки одобрены, жилье приобретено. По 9 договорам экспертиза продолжается», – рассказала Галина Шелкова.

Из 302 семей, получивших 50 % выплаты для проведения капитального ремонта, в министерство представлены акты комиссии о завершении капитального ремонта в 59 жилых помещениях. Работа с пострадавшими гражданами продолжается.

Пострадавшим от паводка гражданам оказывает поддержку и министерство имущественных отношений региона. В фокусе внимания ведомства – граждане, не имеющие правоустанавливающих документов на поврежденное жилье (а таких объектов в Приамурье на сегодня 85). По 65 объектам поданы в суд заявления о признании факта владения и пользования, 63 заявления уже удовлетворено.

Помогает подтопленцам также «Амурское ипотечное агентство». В организации составили и распространили среди граждан специальную памятку. Специалисты проводили встречи с жителями пострадавших от паводка сел. Поддержка в части подбора и покупки жилья нужна была 37 семьям. На сегодня 23 семьи уже определились с выбором нового жилья. У трех семей уже произведена окончательная оплата, пишет пресс-служба правительства Амурской области.