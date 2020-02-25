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сегодня, 18:19 0

Центр культурного досуга появится в отдаленном районе Благовещенска

Центр культурного досуга появится в отдаленном районе Благовещенска
Фото: pixabay.com

В отдаленном районе Благовещенска появится центр культурного досуга. Проект органа общественной самодеятельности «Даль» был поддержан Фондом президентских грантов. На создание досугового центра фондом выделено более миллиона рублей.

Как рассказала председатель ООС «Даль» Евгения Приходько, в сквере, расположенном в районе дома 195/1 на улице Чайковского, уже в ближайшее время планируется оборудовать сцену и начать проводить масштабные культурно-массовые мероприятия, которые смогут полноценно обеспечить досуг всех жителей района спичфабрики.

В сквере будут проходить поэтические вечера, музыкальные концерты, уличные кинопоказы, театральные постановки, встречи с интересными людьми.

Для проведения мероприятий на средства гранта будет закуплено необходимое для уличного кинотеатра оборудование и установлена сцена. Также общественники планируют оборудовать в сквере шкаф-книгообменник и домики для белочек, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#культура #отдых

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