Завершилась реконструкция смешанного пункта пропуска Поярково

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В Амурской области на границе с Китаем завершились работы по реконструкции смешанного пункта пропуска Поярково. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Межведомственная комиссия провела проверку соответствия пункта пропуска проектной документации, в рамках которой на объекте построили причал для грузовых судов – на территории ОАО «Поярковский элеватор». По итогам работы комиссии был подписан акт о полном соответствии объекта проектной документации, определены пределы пункта пропуска. Смешанный пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям.

На участке пункта пропуска Поярково на территории ОАО «Поярковский элеватор» расширена зона таможенного контроля и оборудован дополнительный причал, что позволит сократить время оформления грузов и расходы по транспортировке. Сотрудники государственных контрольных органов смогут оформлять 1 грузовое речное судно и тысячу тонн грузов в сутки.