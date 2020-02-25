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сегодня, 17:53 2

Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды в 2024 году

Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды в 2024 году
Фото: архив Амур.инфо

Ракета «Ангара» в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем «Орел» и тяжелым космическим аппаратом. Об этом рассказал гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.

«В 2023 году с Восточного состоится первый пуск "Ангары-А5" с беспилотным кораблем "Орел". В 2024 году запланировано сразу два старта: с "Орлом" снова без экипажа и тяжелым космическим аппаратом. Первый пилотируемый пуск "Ангары-А5П" намечен на 2025 год», – сказал он в интервью РИА Новости.

Затем, рассказал Охлопков, последуют пилотируемые пуски корабля «Орел» в 2026 и 2027 годах, а потом его испытания перенесут на сверхтяжелую ракету. «Первый ее старт запланирован на 2028 год», – напомнил Охлопков.

Строительство стартового стола под «Ангару» началось в 2019 году. Первый пуск планируется на август-сентябрь 2023 года.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    1 час назад

    статью не читал, но из заголовка понял: одну ракету запустят два раза.

  • full

    full
    1 час назад

    У новостника не хватило квалификации в заголовке написать ракеты, вместо ракета.

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