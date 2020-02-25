Пьяный трудовик уснул во время урока (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Учитель труда в городе Азнакаево Татарстана заявился на урок в нетрезвом виде. Мужчина сел на парту и попытался начать урок, но потом упал и уснул. Дети сняли поведение и состояние учителя на телефон.

Свидетелями безобразия стали учащиеся школы. На кадрах, снятых школьниками, мужчина еле сидел на школьной парте, покачиваясь и показывая в сторону детей каким-то продолговатым предметом. Спустя несколько минут он съехал по парте спиной вниз и свалился на пол. Там он и остался лежать, сообщает «НТВ».

Ранее в Астрахани разгорелся скандал вокруг учительницы и девятиклассника, которые вступили в интимные отношения. Как выяснили СМИ, группа школьников шантажировала педагога «интимным видео» в обмен на хорошие оценки.