В Благовещенске будет проведен мониторинг зоозащитных организаций

Общественная палата Амурской области приняла решение о проведении общественного мониторинга в сфере зоозащиты. Он продлится до конца недели.

За это время представители палаты планируют лучше узнать о деятельности организаций, которые занимаются помощью бездомным животным. Во вторник, 25 февраля, представители уже побывали в «Острове спасения». Продлится такой мониторинг до 29 февраля.

«Нужно понимать, что это не карательные какие-то проверки, а проверки Общественной палаты для того, чтобы общественные организации поддерживать. Все-таки общественная палата – это инструмент, который может соединить государство и НКО. Это тот инструмент, который может поспособствовать улучшению работы», – рассказала Нина Стельмахова, руководитель рабочей группы Общественной палаты Амурской области по осуществлению мониторинга в сфере зоозащиты.

По словам Нины Владимировны, в настоящее время на федеральном уровне рассматривается возможность оказания финансовой помощи зоозащитным организациям. Пока это только предложение, озвученное депутатом Государственной думы РФ, председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

Что касается общественного мониторинга, его целями и задачами заявлены: реализация и защита прав и свобод животных в Амурской области, а также прав и законных интересов общественных объединений и некоммерческих организаций, выражающих интересы животных без владельцев; обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендации, общественных организаций при принятии решений органами государственной и муниципальной власти; информирование о недостатках работы структурных подразделений и недовольстве населения, направленное на их устранение.

Кроме того, во второй половине марта Общественная палата Амурской области планирует провести опрос общественного мнения по поводу федерального закона «Об ответственном обращении с животными», согласно которое отловленное по муниципальному контракту животное, возвращается на улицу через 40 дней.

После опроса и анализа мнений амурчан, в Законодательное собрание Амурской области будут направлены предложения относительно реализации этого закона.