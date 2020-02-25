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25февраля
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сегодня, 17:11 0

Амурским предпринимателям помогут найти помещение под бизнес

Амурским предпринимателям помогут найти помещение под бизнес

Поиск свободного помещения, земельного участка или целого здания – важная задача для предпринимателя и инвестора на любом этапе развития. Для этих целей в рамках реализации мероприятий Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ действует интерактивная карта имущественной поддержки.

Получить государственное или муниципальное имущество в аренду можно на портале амурбизнес.рф в разделе «Гид предпринимателя» или на сайте msp28.ru. Интерактивная карта включает все муниципалитеты Приамурья с доступными объектами для передачи бизнесу в аренду. На сегодняшний день их в регионе насчитывается более двухсот.

Помимо этого, на карте можно в подробностях рассмотреть интересующий объект и познакомиться с нормативно-правовой базой имущественной поддержки.

Интерактивная карта формируется исходя из утвержденного перечня государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления его в аренду, в том числе по льготным ставкам арендной платы.

Имущественная поддержка амурским предпринимателям оказывается в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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#бизнес #Дальний Восток #технологии #экономика

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