Большинство российских мужчин выступают за регистрацию брака и хотят двоих детей

Три самые важные жизненные цели для российского мужчины – это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Такие данные подготовил Росстат в преддверии Дня защитника Отечества.

58,6 % опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4 % согласились с тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное мероприятие. И только 10 % представителей сильного пола не видят нужды официально оформлять отношения.

При этом средний возраст вступления в брак у российских мужчин составляет 27 с половиной лет. К 30 годам подавляющее большинство – уже женаты или были женаты. Но прежде чем сыграть свадьбу, сначала надо вместе пожить, так считают 43,6 % мужчин. Женщины в этом вопросе их полностью поддерживают.

Из тех мужчин, кто продолжает жить в незарегистрированном браке, более 40 % не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности, а 33 % и после рождения ребенка не собираются этого делать.

Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, мужчина готов много работать, но при условии, что будет получать высокую зарплату. Наиболее решительно настроены на регистрацию брака мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием.

Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20 % рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные проблемы.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, наибольшее количество отцов одиночек проживают в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, в Республике Татарстан, в Свердловской и Нижегородской областях. Многие отцы – многодетные и в одиночестве воспитывают троих и более детей.

Как обстоит ситуация с неполными семьями в России на данный момент, Росстат планирует, узнать из результатов переписи населения 2020 года. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.