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сегодня, 17:05 0

В библиотеке Благовещенска устроят «суровый» квартирник

В библиотеке Благовещенска устроят «суровый» квартирник
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоится необычный квартирник – его проведут не музыканты и поэты, а мотоциклисты. Байкеры, участники мотоклуба Blagbike MC, расскажут гостям молодежной библиотеки имени Чехова о своих увлечениях – мотоциклах и параплане.

«Все привыкли видеть квартирник только музыкальным или поэтическим. Мы решили выйти за рамки этих стереотипов и внести больше интерактива, общения и немного экстрима. О чем будет наш квартирник? Он посвящен настоящему мужскому хобби – мотоциклам, а еще параплану», – рассказали в библиотеке.

На квартирнике покажут экипировку мотоциклиста, расскажут о классификации мотоциклов и мотошлемов. Байкеры поделятся историей возникновения клуба, покажут видеоролики, а также ответят на вопросы гостей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Встреча состоится в четверг, 27 февраля, в 9:40 по адресу: улица Комсомольская, 3. Телефон для справок: (4162) 49-49-05. Возрастное ограничение мероприятия: 12+.

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#культура

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