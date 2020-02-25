В библиотеке Благовещенска устроят «суровый» квартирник

В Благовещенске состоится необычный квартирник – его проведут не музыканты и поэты, а мотоциклисты. Байкеры, участники мотоклуба Blagbike MC, расскажут гостям молодежной библиотеки имени Чехова о своих увлечениях – мотоциклах и параплане.

«Все привыкли видеть квартирник только музыкальным или поэтическим. Мы решили выйти за рамки этих стереотипов и внести больше интерактива, общения и немного экстрима. О чем будет наш квартирник? Он посвящен настоящему мужскому хобби – мотоциклам, а еще параплану», – рассказали в библиотеке.

На квартирнике покажут экипировку мотоциклиста, расскажут о классификации мотоциклов и мотошлемов. Байкеры поделятся историей возникновения клуба, покажут видеоролики, а также ответят на вопросы гостей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Встреча состоится в четверг, 27 февраля, в 9:40 по адресу: улица Комсомольская, 3. Телефон для справок: (4162) 49-49-05. Возрастное ограничение мероприятия: 12+.