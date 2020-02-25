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сегодня, 17:01 0

Роскосмос хочет вернуть через суд 22 миллиарда рублей на стройку Восточного

Роскосмос хочет вернуть через суд 22 миллиарда рублей на стройку Восточного
Фото: roscosmos.ru

Более 22 миллиардов рублей, выделенных в свое время на строительство первой очереди космодрома Восточный, были похищены, и Роскосмос через суд пытается их вернуть. Об этом рассказал гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.

«Действительно, сейчас нам не доступны 22,4 миллиарда рублей, по которым ведутся судебные дела. Имеются два варианта решения проблемы: выделить эти средства из федерального бюджета или взять из средств, предусмотренных на завершение строительства второй очереди Восточного, а после судов погасить долг перед государством. Какой-то из вариантов будет выбран. Но первую очередь строительства надо заканчивать», – рассказал Охлопков РИА Новости.

По его словам, достроить первую очередь Восточного важно в связи с тем, что эта инфраструктура необходима не только для пусков ракет «Союз», но и для запусков «Ангары». «Союзы» летают с Восточного с 2016 года. Первый пуск «Ангары» планируется на 2023 год.

Первая очередь космодрома строилась силами ныне ликвидированного Спецстроя. Вторую очередь возводит ПСО «Казань».

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