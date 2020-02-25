Амурским школам порекомендовали провести выпускные в один день

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В 2020 году экзамены для амурских выпускников начнутся раньше, а выпускные вечера рекомендовано провести в единый день. Организацию государственной итоговой аттестации в Амурской области обсудили на заседании регионального правительства.

Стало известно, что в 2020 году выпускные вечера, где школьникам вручат документы о получении общего среднего образования, рекомендовано провести в единый день – 26 июня. Ранее эта процедура растягивалась в некоторых муниципалитетах вплоть до июля, что ставило выпускников в неравные условия при подаче документов в вузы.

Также было озвучено, что экзамены для амурских выпускников в этом году начнутся раньше. «В этом году экзамены основного периода начнутся на два дня раньше: в 9 классах старт намечен на 22 мая, в 11 классах – на 25 мая. В связи с этим вся процедура допуска выпускников должна быть завершена не позднее 20 мая», – отметила зампред правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

К настоящему времени выпускники 11 классов уже определились с перечнем экзаменов на выбор. В этом году, как и в предыдущие, наиболее популярными предметами стали обществознание, физика, биология и история. Предпочтения девятиклассников станут известны позднее, с экзаменами им необходимо определиться до 2 марта.

Использование современных технологий, обеспечивающих прозрачность проведения государственной итоговой аттестации, в 2020 году продолжится. Все пункты приема экзаменов будут обеспечены системами видеонаблюдения, а также технологией печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников экзамена. Для 25 % выпускников будет организован подвоз к месту проведения экзаменов.

Ответственность за проведение государственной итоговой аттестации в конкретном муниципалитете лежит на руководителе района или города. Обращаясь к органам местного самоуправления, Светлана Яковлева рекомендовала предусмотреть резервные источники электроэнергии, запасные принтеры и сканеры, проверить готовность школьного автотранспорта. В связи с участившимися угрозами по «минированию» образовательных организаций в этом году за пять дней до начала экзаменов школы пройдут дополнительное комплексное обследование.

«Напомню, что прерывание работы системы видеонаблюдения или значительная задержка начала экзамена может привести к аннулированию его результатов. В случае угрозы возникновения ЧС минобрнауки Амурской области по согласованию с государственной экзаменационной комиссией примет решение о переносе сдачи экзамена в другой пункт проведения или на другой день», – сказала зампред.

Снятие психологической напряженности у выпускников и создание позитивного настроя перед экзаменами – еще одна важная задача. Для ее решения министерством образования и науки области и муниципальными образованиями проводится большая разъяснительная работа, проводятся соответствующие мероприятия и акции. Из ближайших – всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет с 26 по 29 февраля.