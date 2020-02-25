Амурчанин дал полицейскому взятку, чтобы избежать наказания за пьяное вождение

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задокументировали факт дачи взятки сотруднику полиции. В совершении преступления подозревается житель Тамбовского района 1981 года рождения. Он дал 20 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за совершение заведомо незаконных действий в его пользу.

Как сообщает амурское управление МВД, несколькими днями ранее мужчина был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что амурчанин в 2019 году уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде и был лишён водительских прав. В связи с этим был поднят вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Желая избежать ответственности, мужчина явился в подразделение ГИБДД и предложил сотруднику полиции взятку за уничтожение составленных в отношении него административных материалов.

Факт дачи незаконного денежного вознаграждения задокументирован, деньги изъяты. Следственным подразделением СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)».

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.