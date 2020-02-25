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сегодня, 16:41 0

В Амурской области разыскивают пропавшего 17-летнего парня

В Амурской области разыскивают пропавшего 17-летнего парня
Фото: amur.sledcom.ru

Следственным отделом по городу Райчихинску следственного управления СКР по Амурской области разыскивается 17-летний Александр Владимирович Гордиенко. Парень, забрав свои вещи, покинул общежитие Райчихинского индустриального техникума и после 20 февраля перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождения неизвестно.

Приметы Александра: на вид 17 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, бледное, рост до 165 сантиметров, европейский тип лица, глаза серые, волосы волнистые темные, короткие.

Особые приметы: имеется татуировка на левой руке между большим и указательным пальцем, татуировка в виде креста на среднем пальце левой руки и татуировка в виде цифры «13» на безымянном пальце левой руки.

На момент ухода был одет: черный пуховик с капюшоном, длиной до пояса, черные спортивные трико, черные спортивные кроссовки. Может при себе иметь черный рюкзак с личными вещами, сообщает амурское следственное управление.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Гордиенко, просят обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (41647) 2-05-24, 2-05-23, 8-924-744-00-20 или в полицию – 102.

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#происшествия #Райчихинск

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