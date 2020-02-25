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Шепелев поделился планами на будущее после ухода с Первого канала

Шепелев поделился планами на будущее после ухода с Первого канала
Фото: instagram.com/dmitryshepelev/?hl=ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о ближайших планах после ухода с главной кнопки. Журналист опубликовал пост в Инстаграме, в котором ответил на самый популярный вопрос за последнее время.

По словам Шепелева, последнее время он часто вспоминал фразу, что «самое важное в жизни – найти своих и успокоиться». «Собственно, этим и займусь», – подчеркнул он.

При этом экс-ведущий Первого канала добавил, что сначала съездит вместе с сыном в горы. «Он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру», – объяснил Шепелев.

С 2017 года Шепелев вел ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. 18 февраля 2020 года он сообщил, что ушел с телеканала. Шепелев утверждал, что решение приняли по обоюдному согласию, но причины увольнения так и не назвал. Один из сотрудников канала сообщил СМИ, что однажды Шепелева отказывались отпустить домой, после чего он сделал заявление о том, что уволится.

По предварительным данным, теперь он будет вести новое развлекательное шоу на телеканале «Пятница», сообщает «Лента.ру». Утверждается, что Шепелев провел встречу с генеральным директором канала Николаем Картозия, где и получил предложение о новой работе.

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#primetime_blg #ТВ #шоу-бизнес

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